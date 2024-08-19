مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق استمارة المشاركة لمسابقات العروض المسرحية بدورته التاسعة

يطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، استمارة المشاركة بمسابقاته المختلفة: (مسابقة العروض الكبرى، ومسابقة المونودراما، ومسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، ومسابقة الطفل والنشء)، وتبدأ إدارة المهرجان من اليوم في تلقي طلبات المشاركة، وآخر موعد لقبول تلك الطلبات سيكون 19 سبتمبر المقبل.

وأما عن الشروط والقواعد للمشاركة في هذه المسابقات، فصرحت الدكتورة إنجي البستاوي مدير المهرجان، بأن إدارة المهرجان تتحمل تكاليف الإقامة لعشرة أفراد للمشاركين في مسابقة العروض الكبرى، و7 أفراد للمشاركين بمسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير تقليدية، و3 أفراد للمشاركين بمسابقة محور المونودراما وعشرة أفراد للمشاركين في مسابقة الطفل والنشء مع تحمل إدارة المهرجان تكاليف النقل الداخلي في مدينة شرم الشيخ، وتتحمل الدول المشاركة تكاليف السفر وشحن الديكورات من وإلى مدينة شرم الشيخ.

ومن الشروط أيضا: تقدم الفرقة ملفا يضم السيرة الذاتية للعرض مدعوما بملف إعلامي كامل والنص المسرح في ملف (word) منفصل، وملف تقني كامل موضحا أبعاد المسرح أو الفضاء المطلوب للعرض مع توضيح عدد ساعات فك وتركيب تجهيزات الفضاء المسرحي المقترح للعرض، وألا تزيد مدة العرض عن ساعة ونصف الساعة (مسابقة العروض الكبرى)، ولا تزيد عن ساعة في كلتا المسابقتين كحد أقصى لزمن العرض، وإدارة المهرجان هي التي تحدد الفضاء المسرحي المناسب للعرض، ويعرض العرض مرة واحدة فقط صباحا أو مساءً حسب تنسيق وتنظيم إدارة المهرجان.

ومن الشروط والقواعد أيضا: الأولوية دائما للعروض المسرحية التي تعتمد على الفضاءات المسرحية غير التقليدية والتي تعتمد على الحلول الإبداعية المبتكرة، ويكون العرض مناسبا لطبيعة فكر وثقافة الشباب في جميع أنحاء العالم، والأولوية للعروض المشاركة لمخرج شاب لا يتعدى 40 عاما، ولمؤلف شاب لا يتعدى 40 عاما، و تشارك مصر بعرض داخل مسابقة العروض الكبرى ويحق لمصر بحكم أنها الدولة المضيفة بمشاركة بعض العروض المسرحية على هامش المهرجان بحد أقصى 3 عروض شرط ألا يزيد عدد المشاركين في كل عرض عن 10 أفراد، ويفضل أن تكون جميع العناصر المشاركة في العروض المختارة من الشباب وذلك لتحقيق مصداقية العمل وفق سياسة المهرجان .

ومن الشروط أيضا: من حق إدارة المهرجان تسجيل العروض المسرحية والندوات صوتيا ومرئيا واستغلالها حسب رؤية المهرجان، ويشترط توفير ترجمة ضوئية بالإنجليزية تكون مصاحبة للعرض من قبل الفرقة المشاركة، ويتم إرسالها في موعد أقصاه 15 سبتمبر 2024، مع

ضرورة التزام الفرق الراغبة بالمشاركة بتعبئة هذا النموذج وإدراج روابط المسرحية المسجلة عليه: (https://forms.gle/UTNeMfUm53HA2kkt7).

وتابعت الدكتورة إنجي البستاوي مدير المهرجان: "لن يقبل أي عمل مسرحي دون مشاهدته من قبل إدارة المهرجان كاملا لضمان خضوعه للجنة المشاهدة للمشاركة فى مسابقات المهرجان المختلفة، ويحق لإدارة المهرجان رفض مشاركة أي عرض لا يتناسب مع طبيعة المهرجان دون إبداء الأسباب، ويحق للفرق التي تقدمت للمشاركة في الدورات الماضية أن تتقدم للمشاركة، ولكن ليس بنفس المسرحيات التي تقدمت بها سابقا، وفى حالة الاعتذار عن المشاركة يكون قبل موعد انطلاق المهرجان بـ50 يوما على الأقل بخطاب رسمي بالاعتذار".

وأضافت: "في حالة تغيير العرض أو اعتراض الفرقة المشاركة على الفضاء المقترح للعرض تتعرض الفرقة للغرامة المالية وإلغاء العرض مع الحرمان من المشاركة ضمن فعاليات المهرجان لدورة أو لدورتين وفق رؤية وسياسة المهرجان، وإدارة المهرجان غير مسئولة عن استخراج تأشيرات الدخول إلى الأراضي المصرية، وإدارة المهرجان غير مسئولة عن نقل الفرق – ذهابا وإيابا - أو شحن الديكورات من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ، وتلتزم الفرق المشاركة والتي وقع عليها الاختيار بإرسال تذاكر الطيران في موعد أقصاه 05 أكتوبر 2024 لتجنب إلغاء المشاركة، وتلتزم الفرق المشاركة والتي وقع عليها الاختيار بقوائم الأشخاص المشاركين التي تم إرسالها للمهرجان واعتمادها، و يحظر تغيير الأشخاص بعدها، وفى حال تغيير بعض مواعيد المغادرة لبعض أفراد الفريق لابد من إخطار إدارة المهرجان بذلك قبل 72 ساعة من تاريخ المغادرة".

وآخر الشروط هي أن تلتزم الفرق المشاركة بحضور الفعاليات الصباحية للمهرجان بحد أدنى ثلاثة أفراد من كل فرقة.

ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق في الفترة من 15الى ٢٠ من نوفمبر المقبل، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

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