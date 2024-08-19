نتنياهو يبلغ بلينكن بإرسال وفد التفاوض إلى القاهرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بإرسال وفد التفاوض إلى القاهرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونقلت قناة «العربي»، اليوم الاثنين، عن موقع «واللا» العبري، قوله إن «نتنياهو أبلغ بلينكن أنه سيرسل رئيسي الموساد والشاباك وممثل الجيش في طاقم المفاوضات إلى اجتماع القاهرة هذا الأسبوع».

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، انتهاء اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مشيرة إلى أن المحادثات بينهما كانت «إيجابية».

وقالت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، إن اللقاء استمر لنحو 3 ساعات، مشيرًة إلى أن نتنياهو أكد لبلينكن التزام إسرائيل بالمقترح الأمريكي بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين.

وأشارت إلى أن نتنياهو، أكد خلال اللقاء، إصرار إسرائيل بكل «ثبات»، على أن يلبي المقترح الأمريكي احتياجاتها الأمنية.