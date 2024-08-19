أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 169، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، وذلك بعد ارتقاء إبراهيم مروان محارب، الذي يعمل صحفياً ومراسلاً مع عدة وسائل إعلام.

وأدان في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال «الإسرائيلي» للصحفيين الفلسطينيين، وحمّله كامل المسئولية عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم، بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

واستشهد الليلة الماضية، الصحفي إبراهيم محارب (26 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال خان يونس.

واستهدفت دبابات الاحتلال، الليلة الماضية، مجموعة من الصحفيين كانوا في طريقهم إلى مدينة حمد، شمال خان يونس، وقطع الاتصال بالصحفي محارب، فيما أصيبت الصحفية سلمى القدومي، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وقال مراسل وكالة «وفا»، أن طواقم الإسعاف عثرت صباح اليوم الإثنين، على جثمان الزميل محارب، الذي يعمل صحفيا حرا لصالح عدد من المؤسسات الصحفية، وعضو في نقابة الصحفيين.



