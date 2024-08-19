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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً للفترة المُقبلة.

جاء ذلك، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة، عقب مواجهة بلدية المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقاد تدريبات الفريق أندريه بيكيه المدرب العام، وأحمد مجدي المدرب المساعد، وذلك بسبب سفر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني إلى البرتغال لقضاء فترة الإجازة هناك لزيارة أسرته.

وقاد تدريبات الفريق أندريه بيكي المدرب العام، وأحمد مجدي المدرب المساعد، وذلك بسبب سفر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني إلى البرتغال لقضاء فترة الإجازة هناك لزيارة أسرته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات دور الـ16 لكأس مصر.