محامي ضحية حادث أحمد فتوح ينفي صحة مبالغ الدية المتداولة: لم نتحدث عن مصالحة

قال المستشار شنودة مكارم محامي الضحية في حادث اللاعب أحمد أبوالفتوح، إن ما يثار على منصات التواصل الاجتماعي حول مبالغ ادُعي أنها ستُدفع نظير الديّة، أمر غير صحيح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن وفدا من نادي الزمالك ضمّ هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وعبدالواحد السيد مدير الكرة ومحمود شيكابالا لاعب الفريق وآخرين لمنزل أسرة المجني عليه.

وأوضح أن شرط الأسرة الوحيد للزيارة هو تقديم واجب العزاء فقط، دون التطرق لأي لأمور أخرى، مشددا على أنه لا وجود لأي حديث عن مبالغ أو اتفاقيات أو مصالحة.

ونوه محامي الضحية، بأن هذا الأمر لم يُطرح سابقًا، لكنه قد يُطرح في المستقبل.

وتحدث عما إذا كان هناك أزمة مع أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، قائلًا إن الأخير سبق أن أدلى بتصريح على قناة الزمالك، كان غير موفق بشكل كبير (في إشارة إلى أن سالم صرح بأن المجني عليه كان يعبر الطريق برعونة).

ولفت إلى أن الأسرة كانت في طريقها لاتخاذ إجراءات قانونية ضده، لكنه قدّم اعتذارًا، غير أنّه لم يتم اتخاذ خطوة منهم ضدّه حتى الآن.

ونوه بأن الأسرة قد تتخذ موقفًا ضده وقد لا تتخذ أيضًا، لكنه جدّد التأكيد على أن سالم قدّم اعتذارًا عما حدث.

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وقررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، تأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 16 سبتمبر، مع استمرار حبسه.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف، قام بالاصطدام بالمجني عليه "السيد أحمد" أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة، وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.