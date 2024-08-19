قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم الأحد إن إبرام اتفاق بشأن وقف النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس لا يزال ممكنا رغم تعثر المفاوضات بين الجانبين.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "العمل على التوصل إلى اتفاقات لا يزال جاريا".

جاءت تصريحات بايدن هذه ردا على أسئلة الصحفيين في قاعدة أندروز العسكرية بالقرب من واشنطن.

ووفقا للمقر الإعلامي في البيت الأبيض، قال بايدن إن العمل على الصفقة "لا يزال جاريا.. نحن لا نستسلم، لا يزال ذلك ممكنا"، في إشارة إلى محاولات واشنطن والوسطاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى.



وأصدرت حركة "حماس" بيانا مساء الأحد، حملت فيه نتنياهو المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء، وتعطيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت القناة 13 العبرية أن المفاوضين الإسرائيليين طالبوا نتنياهو بإظهار مرونة للتوصل إلى اتفاق مع حماس.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الأحد إلى إسرائيل في جولة جديدة بالشرق الأوسط تبحث وقف النار في غزة، وتشمل أيضا دولا في المنطقة.