نائب محافظ قنا يتابع انتظام العمل بالوحدات الصحية في نقادة وقوص

أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم، جولة تفقدية شملت الوحدة الصحية بقرية دنفيق بمركز نقادة، ووحدة صحة الكلالسة بمركز قوص، لمتابعة سير العمل وضمان انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة.

وخلال الجولة، اطمئن نائب المحافظ على تواجد الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية بنظام النوبتجيات المختلفة، مؤكداً أهمية الاستعداد الدائم للتعامل مع الحالات الطارئة وتوفير الخدمة الطبية في أي وقت.

كما تفقد الصيدليات للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واطلع على سجلات الحالات المترددة، موجها بحسن استقبال المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم وفق معايير الجودة.

وأكد الدكتور حازم عمر أن محافظ قنا يولي اهتماما خاصا بقطاع الصحة ضمن خطة المتابعة المستمرة للمرافق الخدمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات في الريف المصري، مشدداً على ضرورة تكثيف المرور الميداني على الوحدات الصحية لضمان انتظام حضور الأطباء والتمريض ورفع كفاءة المنظومة الصحية.

وفي ختام جولته، وجه نائب المحافظ الشكر للعاملين بالوحدتين، مثمناً جهودهم في خدمة المواطنين، ومؤكداً أن انتظام العمل وتطوير الأداء داخل الوحدات الصحية يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الطبية ورفع رضا المواطنين.