رئيس الوزراء الأردني: الواقع لا يشير إلى وهم إسرائيل الكبرى بل لإسرائيل المنبوذة المعزولة

قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسّان، الثلاثاء، إن الواقع لا يشير إلى وهم إسرائيل الكبرى بل إلى إسرائيل المنبوذة المعزولة المحارَبَة المحاصرة؛ بسبب سياسات التوحُّش والتطرُّف التي تنتهجها.

وأضاف خلال مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام: «نسمع عن رؤى وطروحات مغزاها هو استدامة الحرب بلا نهاية مثل الأوهام عن إسرائيل الكبرى لدى السَّاسة المتطرفين في إسرائيل، لكن الواقع كله يشير إلى سياسات تعمق الكراهية والحقد نتيجة الاستمرار بالمجازر، ولن تغفر لها شعوب العالم والمنطقة».

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي واستمراره للأراضي اللبنانية أمرٌ مدان، مشددًا على ضرورة إتمام اتفاقية وقف إطلاق النار بالكامل ووقف الاعتداءات المستمرة على الأراضي اللبنانية.

كما أكد ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة والاعتداءات في الضفة الغربية والتصعيد الخطير في المنطقة.

وأشار إلى أن إسرائيل تتحمل وحدها كامل المسئولية الإنسانية والقانونية عن انهيار النظام الإغاثي في غزة.

وأكمل: «نحن أمام مأساة كل يوم نشاهدها في غزة، حيث التجويع والقتل والمجازر التي تتم يومياً، ويجب فتح كل المعابر لإيصال المساعدات المطلوبة لإنقاذ أهلنا وأطفال غزة».