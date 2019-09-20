 أنغام تتوقف عن الغناء في حفل الإسكندرية بسبب مشاجرة وسط الجمهور - بوابة الشروق
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أنغام تتوقف عن الغناء في حفل الإسكندرية بسبب مشاجرة وسط الجمهور

إيمان محمود
نشر فى : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 11:53 م | آخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 11:53 م

اضطرت الفنانة أنغام، للتوقف عن الغناء في حفلها المقام حاليا بأحد الفنادق بالإسكندرية، بسبب مشاجرة وسط الجمهور، لحين انتهاء المشكلة.

وتألقت أنغام خلال الحفل برومانسية أدائها والتى بدأته بأغنية " حالة خاصة جدا "، بالإضافة لعدد من الأغنيات منها بقول نسياك، ياريتك فاهمني، فنجان النسيان، ولا دبلت، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وفازت أنغام مؤخرًا بجائزة أفضل مطربة عربية بمهرجان الفضائيات لعام 2019.

وطرحت أنغام ألبومها "حالة خاصة جدًا" مع شركة روتانا في فبراير الماضي، ويضم الألبوم 14 أغنية هي: حالة خاصة جدًا، هتقول لربنا ايه، بقول نسياك ، على حسك في أيامي، يا ريتك فاهمني، بتوصفني بتكسفني، نزوه، ولا دبلت، هبدأ من الأخر، هدنه، ليلى، مطمنة، أساميك الكتيرة، حبايبنا


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