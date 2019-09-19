الاتحاد الأوروبي تشرف على مباحثات روسيا وأوكرانيا بشأن إمدادات الغاز

يجرى وزيرا الطاقة الروسي والأوكراني اليوم الخميس مباحثات أولية بشأن إمدادات الغاز لغرب أوروبا خلال الأعوام المقبلة، وذلك خلال اجتماع تشرف عليه المفوضية الأوروبية في بروكسل.

يشار إلى أن هذه القضية هامة للاتحاد الأوروبي، حيث تعتمد عدة دول أوروبية على أمدادات الغاز الروسي، الذي يمر معظمه عبر أوكرانيا وفقا لاتفاق مدته عشرة أعوام ويستمر حتى نهاية عام 2019.

ويذكر أن التمديد المقرر لخط أنابيب نورد ستريم، الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر بلطيق، سوف يقلل الاعتماد على نقل الغاز عبر أوكرانيا، وذلك على الرغم من أن موسكو تعهدت بعدم إغلاق طريق الإمداد بصورة كاملة.وتحصل أوكرانيا على أموال مقابل مرور الغاز عبر أرضيها.

وسوف تركز مباحثات اليوم على فترة عمل العقد المستقبلي، بالإضافة إلى حجم الإمدادات والأسعار، وفقا لما قالته المفوضية الأوروبية.

ويترأس الوفد الأوكراني أوليكسي أورجيل وزير الطاقة، في حين سوف يترأس الوفد الروسي وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك. وسوف يحضر المباحثات الرئيسان التنفيذيان لشركة جازبروم الروسية وشركة نافتوجاز الأوكرانية.