مجلس جامعة الإسكندرية يشدد على إجراءات السلامة المهنية وإنهاء الصيانة قبل بدء العام الدراسي

أكد الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال انعقاد مجلس شءون خدمة المجتمع وتنمية البيئة صباح اليوم الخميس على وكلاء كليات ومعاهد الجامعة بضرورة مراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإجراء الصيانة الدورية ورفع المخلفات والأنتهاء من أعمال النظافة في كليات الجامعة استعدادًا لبدء العام الدراسى 2019/2020.

واستعرض المجلس تقرير كلية العلوم عن ختام فاعليات مشروع capstone project 2 لتنمية مهارات التعليم قبل الجامعي في مجال علوم الأعصاب بالتعاون مع المركز الاستكشافي التقني بالإسكندرية، ومذكرة الكلية بشأن إدارة وترشيد استهلاك الطاقة داخل منشأت جامعة الإسكندرية وكيفية التخلص من اللمبات الفلورسنت وحصر احتياجات كل كليات ومعاهد الجامعة وإجراء عملية الإحلال والتجديد مع التعاقد مع مدفن للتخلص من اللمبات الفلورسنت.

واستعرض المجلس التقرير الخاص عن تنفيذ المبادرة الخاصة بالاكتشاف المبكر للقرنية المخروطية بالإسكندرية من كلية الطب تحت إشراف الدكتور أحمد المصري، رئيس قسم العيون ويتضمن الكشف عن 800 حالة لخدمة أكبر عدد من المرضى وإكتشاف المرض مبكراً.