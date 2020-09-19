ترامب: لقاح كورونا سيكون متوفرا لكل أمريكي بحلول أبريل المقبل

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستمتلك لقاحات ضد فيروس كورونا تكفي لجميع الأمريكيين بحلول شهر أبريل المقبل.

وأوضح ترامب أن ذلك هدف طموح، حيث لم تتم الموافقة على استخدام أي لقاح بعد.

وكان خبراء من إدارة ترامب قالوا من قبل إنه سيكون من المرجح حصول الجميع على التطعيم بحلول متنتصف عام 2021.

وقال ترامب اليوم الجمعة في البيت الأبيض: "يمكننا الافتراض انه سيكون لدينا جرعات كافية من اللقاح لكل أمريكي بحلول نيسان/أبريل المقبل".

وأضاف ترامب ان توزيع اللقاحات يجب أن يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة عليها، مؤكدا تصريحاته السابقة عن ضرورة تسليم 100 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية العام الجاري.

ويعتقد الخبراء أن من الواجب أن يتم تطعيم الشخص مرتين بفارق أسبوعين باللقاح.

صارت أزمة كورونا التي أفقدت ما يناهز 200 ألف شخص حياتهم في الولايات المتحدة موضوعا مهما في الحملة الانتخابية حول كرسي الرئاسة في البيت الأبيض.

وكان ترامب تحدث مرارا عن إمكانية الموافقة على لقاح بنهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل – أي قبل موعد الانتخابات الأمريكية التي تجري في الثالث من تشرين ثان / نوفمبر المقبل.

يأتي الجمهوري دونالد ترامب خلف منافسه الديمقراطي جو بايدن في نتائج استطلاعات الرأي التي تجري حاليا.