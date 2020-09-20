أمريكا تستعد لإعادة فرض عقوبات على إيران

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تستعد الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، اليوم السبت، لدى اقتراب الموعد النهائي الذي فرضته الولايات المتحدة، والذي قوبل بمعارضة ساحقة من دول أخرى.

وقال إليوت أبرامز المبعوث الأمريكي الخاص لإيران وفنزويلا في الأسبوع الماضي: "عمليا كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستعود لتصبح نافذة المفعول" في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

لكن أعضاء آخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بمن فيهم حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيون الذين هم جزء من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، رفضوا خطوة واشنطن وتعهدوا بتجاهلها.

وبموجب الاتفاق النووي، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، خفضت طهران أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.

وأطلقت الولايات المتحدة محاولة رسمية في أغسطس لإعادة فرض العقوبات الأممية بموجب آلية العودة التلقائية "سناب باك" المدرجة في خطة العمل الشاملة المشتركة. وتشمل تلك العقوبات تمديد حظر الأسلحة الذي كان سينتهي في أكتوبر إلى أجل غير مسمى.

ولكن دولًا قليلة تعتقد أن خطوة واشنطن قانونية، حيث انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018.