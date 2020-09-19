هولندا تعلن عن إغلاق جزئي للمطاعم والمقاهي لمكافحة تفشي كورونا

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، عن عزمها إغلاق المطاعم جزئيا، وخفض عدد التجمعات من 100 إلى 50 شخصا، في بعض المدن التي تعاني من ارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الحكومة الهولندية إلى بدء تطبيق التدابير، يوم الأحد المقبل.

وقال وزير الصحة الهولندي، هيوجو دي يونج، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتييه، اليوم الجمعة، حول تطورات فيروس كورونا: "عندما ننظر إلى الزيادة في عدد معدلات الإصابات بالفيروس، نجد أننا نواجه موجة ثانية من تفشي الوباء، ولكن لحسن الحظ لسنا في وضع سيء و يمكننا كسر الموجه من الانتشار بشكل أكبر".

وأوضح الوزير الهولندي أن "هناك ثلاثة مستويات لمعدل تفشي الفيروس. نرى أن هناك ستة مناطق الآن في المستوى الثاني، وهي في المدن الكبرى الوضع مقلق هناك"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف دي يونج: "ولهذا السبب قررنا عدم السماح بدخول المطاعم والمقاهي والحانات بعد منتصف الليل".

وتابع وزير الصحة الهولندي: "سيتم تخفيض الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع في حفلات الزفاف والاجتماعات والاحتفالات في الداخل أو الخارج من مائة إلى خمسين شخصا. بإستثناء الجنازات والتجمعات الدينية".

وتابع: "ستدخل هذه الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ يوم الأحد القادم بداء من الساعة ال 6 مساء، فقط في بعض مناطق المدن الكبرى الواقعة في مقاطعتي شمال وجنوب هولندا والتي تشهد زيادة في الإصابات بالوباء، وهي العاصمة أمستردام، وروتردام ولاهاي وأوتريخت ولايدن بالإضافة إلى هارليم".

فيما أشار رئيس الحكومة الهولندية "أنا أدعو الشباب وهم من الفئات العمرية التي تشهد ارتفاعا في عدد المصابين إلى الحذر وتطبيق القواعد".

وكالات:

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، عن عزمها إغلاق المطاعم جزئيا، وخفض عدد التجمعات من 100 إلى 50 شخصا، في بعض المدن التي تعاني من ارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الحكومة الهولندية إلى بدء تطبيق التدابير، يوم الأحد المقبل.

وقال وزير الصحة الهولندي، هيوجو دي يونج، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتييه، اليوم الجمعة، حول تطورات فيروس كورونا: "عندما ننظر إلى الزيادة في عدد معدلات الإصابات بالفيروس، نجد أننا نواجه موجة ثانية من تفشي الوباء، ولكن لحسن الحظ لسنا في وضع سيء و يمكننا كسر الموجه من الانتشار بشكل أكبر".

وأوضح الوزير الهولندي أن "هناك ثلاثة مستويات لمعدل تفشي الفيروس. نرى أن هناك ستة مناطق الآن في المستوى الثاني، وهي في المدن الكبرى الوضع مقلق هناك"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف دي يونج: "ولهذا السبب قررنا عدم السماح بدخول المطاعم والمقاهي والحانات بعد منتصف الليل".

وتابع وزير الصحة الهولندي: "سيتم تخفيض الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع في حفلات الزفاف والاجتماعات والاحتفالات في الداخل أو الخارج من مائة إلى خمسين شخصا. بإستثناء الجنازات والتجمعات الدينية".

وتابع: "ستدخل هذه الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ يوم الأحد القادم بداء من الساعة ال 6 مساء، فقط في بعض مناطق المدن الكبرى الواقعة في مقاطعتي شمال وجنوب هولندا والتي تشهد زيادة في الإصابات بالوباء، وهي العاصمة أمستردام، وروتردام ولاهاي وأوتريخت ولايدن بالإضافة إلى هارليم".

فيما أشار رئيس الحكومة الهولندية "أنا أدعو الشباب وهم من الفئات العمرية التي تشهد ارتفاعا في عدد المصابين إلى الحذر وتطبيق القواعد".