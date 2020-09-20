المملكة المتحدة تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا منذ 4 مايو

سجّلت المملكة المتحدة اليوم السبت، أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المُستجَد منذ أكثر من 4 أشهر، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بواقع 4422 إصابة مؤكدة خلال آخر 24 ساعة.

ووفقا لما نقلت صحيفة (تليجراف) البريطانية عن بيان الحكومة، فقد سُجِّلَت 4422 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، وهي أعلى زيادة يومية مسجلة منذ 8 مايو الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة المتحدة منذ بدء تفشي الفيروس إلى 390 ألفا و358 حالة.

كما سجّلت سلطات الصحة 27 حالة وفاة جديدة لمصابين بـ"كوفيد-19" خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس في المملكة المتحدة إلى 41 ألفا و759 حالة، وفق إحصاءات وزارة الصحة، فيما يقدرها مكتب الإحصاءات الوطنية بـ57 ألفا و500 حالة، ويعود ذلك الاختلاف إلى عدم تسجيل وزارة الصحة لآلاف الوفيات في دور الرعاية خلال الفترة الأولى من تفشي الجائحة.