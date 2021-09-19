عبدالستار صبري: سأسافر إلى إنجلترا لزيارة رونالدو «علشان واحشني»

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كشف عبد الستار صبري، نجم منتخب مصر السابق، عن حجم العلاقة القوية التي تربطه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال عبد الستار صبري في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": "قررت السفر إلى إنجلترا من أجل كريستيانو رونالدو، وكنت على اتصال مباشر معه عندما كنت في سبورتنج بالبرتغالي".

وأضاف: "هو وحشني وبحبه جدا، ومنذ فترة طويلة لم أراه وتربطني به علاقة قوية وأسرية وسأسافر إلى إنجلترا من أجله فقط".

وأكمل لاعب منتخب مصر السابق: "كريستيانو يريد الاعتزال وهو الأفضل في العالم وينظر دائما للأمام وكل ما يشغل تفكيره هو أن يكون رقم واحد".

وواصل: "منافسته مع ميسي على الكرة الذهبية تجعله يقدم أفضل ما لديه حيث يريد الفوز بها ليتساوى مع النجم الأرجنتيني، ووجوده سيشعل الدوري الإنجليزي".

وعن منافسة محمد صلاح مع كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي.. قال: "أعتقد أن وجوده سيمنح صلاح الحافز الأكبر لمواصلة مكانته مع ليفربول".

وأتم: "وليس صلاح فقط من يريد المنافسة مع كريستيانو بل جميع لاعبي الدوري الإنجليزي، وكنت أتمنى أن ينتقل ميسي هو الأخر للبريميرليج".