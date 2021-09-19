محافظ الجيزة: تغطية مصرف ناهيا بداية من الدائري حتى المريوطية

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه يأتي علر رأسها تطوير شبكة الطرق والمحاور إلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتنفيذ خطة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير مساكن حضارية بديله لقاطنيها.

وأكد محافظ الجيزة، في بيان صحفى، اليوم الأحد، موافقة رئيس الجمهورية، على مطلب أهالي كرداسة وبرك الخيام والمناطق المتاخمة لمصرف ناهيا على أعمال التغطية، بداية من الطريق الدائري وحتى المريوطية، إذ يعد المشروع له أهمية حيوية في الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين في إطار خطة الدولة بالعمل على تطوير الترع والمصارف خاصة المارة بالكتل السكنية وخلق محور مروري يخدم تلك المناطق.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة، لإقامة محطة معالجة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش، وذلك من خلال توريد كميات المخلفات الصلبة طبقا لمتطلبات التشغيل والتى ستكون في حدود 1200 طن يوميًا، مما سيساهم في التخلض الآمن من المخلفات وإعادة تدويرها لتحقيق التوازن البيئي وتقليل تلوث الهواء إلى جانب مواصلة الجهود المبذولة لتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين.

ولفت خلال تصريحات صحفية، التي جاءت خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب عن دوائر إمبابة، وكرداسة والوراق، وأوسيم ومنشأة القناطر، إلى الوقوف على خطة المحافظة التنموية والجهود المبذولة والخطط المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم البدء في تنفيذ أعمال تطوير طريق المنصورية والطريق الأبيض بكرداسة من خلال إزالة كل التعديات الموجودة على جانبي الطرق انطلاقا من خطة استحداث محاور مرورية جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وأضاف أن المراكز والمدن شهدت العام المالي الماضي، رصف وتطوير عدد من الطرق الرئيسية والداخلية للنهوض بشبكة الطرق بها، موجهًا مركز ومدينة منشأة القناطر بسرعة الإنتهاء من تطوير مواقف السيارات لخدمة المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة مدير إدارة الأملاك بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من إجراءات حصر الترع الموجودة داخل الكتل السكنية، والتي يمكن الاستغناء عنها للعمل بالتنسيق مع وزارة الري على استغلالها كمحاور مرورية لخدمة المواطنين، موجها مدير الموارد المائية بالتنسيق مع المراكز والمدن لرفع كل نواتج أعمال تطهير الترع والمصارف من على 5تإاوجانبي الطرق لما تمثله من مظهر غير حضاري.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بضرورة الإنتهاء من إدخال كل المرافق للمدارس الجديدة وكذا الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية بجميع المدارس والمنشأآت التعليمية الجديدة قبل بدء العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى إنشاء وتنفيذ مطبات صناعية أمام المدارس التي في حاجة لذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة