الديمقراطيون الأحرار بألمانيا: نعتزم اللحاق بركاب حزب الخضر

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أعلن الحزب الديمقراطي الحر بألمانيا، عزمه اللحاق بركاب حزب الخضر في نهاية الحملة الجارية لانتخابات البرلمان الألماني "بوندستاج" المنتظرة يوم الأحد القادم.

وقال رئيس الحزب كريستيان ليندنر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "المسافة بيننا وبين حزب الخضر (الذي يحتل المرتبة الثالثة في تأييد المواطنين للأحزاب الألمانية في استطلاعات الرأي)، لا تبلغ سوى ثلاث نقاط مئوية فقط".

وتابع ليندنر: "إننا نسعى لتقليص هذه المسافة ونعتزم اللحاق بركاب الخضر. بالنسبة للمباحثات عن تشكيل ائتلافات، ستكون ميزة أن يكون الديمقراطيون الأحرار والخضر على نفس المستوى".

وأشار ليندنر إلى أنه من الممكن أن يشارك حزبه في النهاية في تشكيل ائتلاف حاكم مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر أو مع الاتحاد المسيحي وحزب الخضر.

جدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم الحالي بألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا. ويتصدر الاشتراكيون الديمقراطيون المرتبة الأولى في استطلاعات الرأي حاليا في ألمانيا.