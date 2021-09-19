تلقى محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى الإفراج عن مشمول 6 آلاف و305 شهادات جمركية وارد نهائى بجمارك السخنة، بإجمالي 21 ألفًا و798 حاوية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

ووفقا للبيان، بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر أغسطس الماضى 3.4 مليار جنيه.

وأضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 872.8 مليون جنيه وبلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى 2.5 مليار جنيه.

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، صدرت مشمول ١٤٩٥ بيانًا جمركيًا خلال أغسطس الماضى، لنحو 12 ألفًا و287 حاوية معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والرمال، والمنسوجات، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت 1.505 مليار جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 4.5 مليون جنيه.