الجونة يطلب ضم مهاجم الزمالك الشاب

طلب مسؤولو نادي الجونة من إدارة نادي الزمالك استعارة حسام أشرف مهاجم الفريق الأبيض الصاعد لمدة موسم، بعد فشل محاولات النادي الساحلي في ضم حسين فيصل الذي انتقل لصفوف سموحة في صفقة انتقال حر.

وكشف نادي الجونة أن هناك مفاوضات جادة مع الزمالك لاستعارة حسام أشرف لاعب الأبيض الصاعد، وصاحب أزمة التوقيع لإحدى الأكاديميات الكاميرونية، وذلك لمدة موسم مع وضع شرط يتيح للنادى أحقية الشراء.

من ناحيته كشف حسام أشرف لاعب الزمالك كواليس أزمته التي أدت إلى عقوبة للقلعة البيضاء، من خلال إيقاف القيد وعقوبة مادية تقدر بـ200 ألف يورو بعد التوقيع لأحد الأكاديميات في الكاميرون، موضحا أنه كان ضحية وكيل لاعبين، قائلا:" وكيل لاعبين ضحك عليا سألته هل توقيعي للأكاديمية الكاميرونية سيضر الزمالك وكانت إجابته لا".