ضبط 106 مخالفات مرافق و24 قضية تموينية في سوهاج

تمكنت حملة من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، وشرطة المرافق، بإشراف اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، من ضبط 106 مخالفات مرافق، و24 قضية تموينية، في إطار تحقيق الرقابة على الأنشطة التجارية، والأسواق، وضبط الأسعار، وحماية المواطنين من جشع التجار.

وشملت مخالفات المرافق إشغال طريق، وعدم حمل شهادة صحية، وباعة متجولين، وإزالة فرش خضروات وفاكهة، ونظافة، ومنشآت تعمل بدون ترخيص، والقضايا التموينية تنوعت، ما بين "إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، عدم إعلان الأسعار، عدم صرف بون خبز للمواطنين، عدم النظافة، عدم حمل شهادة صحية، توقف عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية".

وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.