أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، رفع أسعار الوقود وأسطوانات غاز الطهي في البلاد، للمرة الرابعة خلال هذا العام، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية.



وقالت الحكومة، في بيان، إن سبب القرار يرتبط بتواصل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، فضلا عن الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة.



وأضافت أن الأصناف الرفيعة من المحروقات التي لا يتجاوز استهلاكها نسبة 1 % من الاستهلاك الجملي للمحروقات على غرار البنزين الخالي من الرصاص الممتاز والجازوال بدون كبريت "الممتاز" تم إقرار تعديل في أسعارها في حدود 5%".



كما يشمل التعديل أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص والسولار بدون كبريت والبنزين العادي بزيادة 70 مليما للتر الواحد لكل منها.