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مصر
فيديو.. وزير الخارجية الأسبق: حرب روسيا وأوكرانيا لن تنتهي قبل هذا الموعد
متاخدش فلوس من أجنبي.. نبيل فهمي يروي كواليس طلب مبارك إنشاء كلية العلاقات الدولية
عضو لجنة العفو الرئاسي: شريف الروبي يخضع للتحقيقات.. وننتظر قرار النيابة
وزير السياحة يجتمع بممثلي اللجان النقابية للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار
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بلومبرج: بايدن وافق شخصيا على صفقة تبادل سجناء مع طالبان للإفراج عن مهندس أمريكي
المستشار الألماني يبدأ جولة خليجية مطلع الأسبوع المقبل
أمريكان إكسبريس تعتزم توظيف 1500 شخص من الموهوبين بمجال التكنولوجيا
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المصري البورسعيدي يفاوض نجم فيوتشر المتمرد
المقاولون العرب يحسم صفقة نجم إيسترن كومباني
البنك الأهلي يرد.. هل يتفاوض الزمالك مع ناصر منسي وهلال؟
رأي
فن
فيديو.. وفاء عامر: مزعلتش لما قالوا إني أم آيتن.. وزميلة وراء إطلاق الشائعة
الشركة المنظمة لحفل محمد رمضان بالإسكندرية تكشف حقيقة إلغائه
فيديو.. الفنانة نورهان عن قاتل نيرة أشرف: التبرير لفعلته أمر كارثي
فيديو.. نورهان: دور خالد الصاوي بفيلم عمارة يعقوبيان في ميزان حسناته
مال وأعمال
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مواطن
كيف يؤثر رفع أسعار الفائدة على سوق الأوراق المالية؟
الوزير: بدء الإنتاج الكمي للقطارات الخاصة بمصر نوفمبر المقبل
إقبال ضعيف على شراء حلوى المولد النبوى بسبب ارتفاع الأسعار
حوادث وقضايا
كلب ضال يعقر 3 مواطنين في الشرقية
تدافع الركاب والإهمال.. تفاصيل تحقيقات النيابة في حادث معدية أشمنت ببني سويف
مصرع شخصين صدمهما قطار خلال عبورهما السكة الحديد في العياط
القبض على متهم بالشروع في قتل شخصين بقليوب
تليفزيون
فيديو.. أحمد موسى يرد على شائعة وفاته: ضبط الفتاة المتهمة بالترويج لها
صناع فيلم «خرجوا ولم يعودوا» يحتفلون بالعرض الخاص غدا