 العراق.. الإطار الشيعي يجدد التمسك بمرشحه شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 12:15 ص القاهرة القاهرة 24°