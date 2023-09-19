هل يشكل فيروس نيباه المكتشف في الهند تهديدا عالميا؟

عززت ولاية كيرالا الواقعة في جنوبي الهند تدابير الفحوص الطبية بغية رصد حالات التعامل عن قرب مع مصابين بفيروس "نيباه" في أعقاب وفاة شخصين مؤخرا بالمرض.

وأُبلغ عن جميع حالات الإصابة في منطقة كوزيكود في شمالي ولاية كيرالا.

وشهد الشهر الجاري تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة بالمرض، بينما كان قد أُبلغ عن حالة وفاة أخرى في 30 أغسطس/آب.

وقررت السلطات إغلاق المدارس والمكاتب في المنطقة المتضررة من الولاية، في الوقت الذي يبذل فيه المسؤولون قصارى الجهود للحد من انتشار المرض.

والسؤال ما هي خطورة الفيروس وما هي أعراضه؟

ما هو فيروس نيباه؟



عدوى فيروس نيباه تنتج عن الإصابة بـ "مرض مصدره الحيوان" وينتقل إلى البشر عن طريق حيوانات مثل الخنازير وخفافيش الفاكهة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

كما يمكن أن ينتقل المرض عن طريق أطعمة ملوثة أو عن طريق التعامل مباشرة مع شخص مصاب.

وتحدث حالات تفشي المرض سنويا تقريبا في مناطق في قارة آسيا، لاسيما في بنغلادش والهند.





وكان استهلاك الفواكه أو منتجات الفاكهة (مثل عصير نخيل البلح الخام) الملوثة ببول أو لعاب خفافيش الفاكهة المصابة مصدرا أكثر احتمالا للعدوى في السابق.

وأدرجت منظمة الصحة العالمية فيروس "نيباه" مع فيروسات "إيبولا" و"زيكا" و"كوفيد- 19" على قائمة الأمراض العديدة التي يجدر أن تحظى بأولوية في مجال البحوث العلمية نظراً لقدرتها على التسبب في حدوث وباء عالمي.

ويعد ذلك التفشي الرابع لفيروس نيباه خلال خمس سنوات في ولاية كيرالا، إذ سبق وأجريت اختبارات طبية للخفافيش في الولاية لرصد المرض.

ما هي أعراض المرض؟



تتفاوت حالات الإصابة بين البشر من حيث الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي بدون أعراض إلى عدوى الجهاز التنفسي الحادة (الخفيفة والشديدة) والتهاب المخ المميت (تورم الدماغ).

وتظهر غالبا أعراض على الأشخاص المصابين في البداية، من بينها الحمى والصداع وألم في العضلات والقيء والتهاب الحلق.

ويمكن أن يتبع ذلك دوخة، نعاس، تغير في مستوى الوعي، وأعراض عصبية تشير إلى التهاب المخ الحاد.



كما يعاني بعض الأشخاص، على الأرجح، من التهاب رئوي غير نمطي ومشاكل تنفسية حادة، من بينها ضيق التنفس الحاد، ويحدث التهاب في المخ ونوبات في حالات الإصابة الشديدة، تتطور إلى الغيبوبة خلال 24 إلى 48 ساعة.

ويُعتقد أن فترة حضانة الفيروس، (الفترة من الإصابة إلى ظهور الأعراض)، تتفاوت من 4 إلى 14 يوما. وعلى الرغم من ذلك أبلغ البعض عن فترة حضانة تصل إلى 45 يوما.

ويفضي فيروس نيباه إلى وفاة ما يصل إلى 75 المئة من المصابين به.

هل يوجد لقاح؟

لا يوجد لقاح أو علاج للمرض حتى الآن، ويقتصر العلاج على متابعة الأعراض وتقديم الرعاية اللازمة.





حقائق عن حالات سابقة لتفشي المرض؟

أدى أول تفشي لفيروس نيباه إلى وفاة ما يزيد على 100 شخص في ماليزيا، الأمر الذي دفع السلطات وقتها إلى إعدام مليون خنزير في مسعى لاحتواء تفشي الفيروس. وأُطلق على الفيروس اسم نيباه نسبة إلى القرية التي اكتشف فيها أول مرة في عام 1999.

كما انتشر المرض في سنغافورة وسُجلت 11 حالة إصابة فضلا عن حالة وفاة واحدة بين عمال المجازر ممن كانوا يتعاملون عن قرب مع خنازير مستوردة من ماليزيا.

وتحملت بنغلادش العبء الأكبر في السنوات الأخيرة، بعد أن توفي ما يزيد على 100 شخص متأثرين بفيروس نيباه منذ عام 2001.



ويُكتشف المرض بصفة دورية في الهند، ويعد هذا التفشي الرابع في ولاية كيرالا منذ عام 2018. وكانت الولاية قد تمكنت من القضاء على حالات التفشي السابقة في غضون أسابيع عن طريق إجراء فحوص طبية واسعة النطاق وتدابير عزل صارمة لكل من تبين تعامله عن قرب مع مصابين.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن المناطق الأخرى المعرضة لخطر الإصابة تضم كمبوديا وغانا وإندونيسيا ومدغشقر والفلبين وتايلاند، بعد رصد أدلة على وجود الفيروس في خفافيش تعيش في هذه الدول.