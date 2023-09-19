أذربيجان تبدأ عملية عسكرية للسيطرة على ناجورنو كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان اليوم الثلاثاء، بدء عملية للسيطرة على جيب ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه في جنوب القوقاز، والذي يقطنه أساسا مواطنون أرمن.

وتحدثت الوزارة اليوم عن "عملية لمكافحة الارهاب ذات طابع محلي لاستعادة النظام الدستوري".

ووفقا للبيان الصادر من باكو، فإن العملية العسكرية تهدف لفرض انسحاب قوات أرمينيا من المنطقة، المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار بعد آخر حرب في ناجورنو كاراباخ عام 2020.

وقالت وزارة دفاع أذربيجان إنه يتم فقط استهداف الأهداف العسكرية. ووفقا للمعلومات الصادرة من باكو، فإن المدفعية الأرمينية بدأت بمهاجمة مواقع تابعة لأذربيجان وتسببت في إصابة عدد من الجنود.

من ناحية أخرى، تحدث روبين فاردانيان وزير الدولة السابق في جمهورية آرتساخ (ناجورنو كاراباخ) غير المعترف بها عبر قناة تليجرام عن إطلاق كثيف بنيران المدفعية على المنطقة. وقال "يجب على قيادة أرمينيا الاعتراف بآرتساخ والانضمام لحماية مواطنينا".

وقد رفضت القيادة الحالية في ناجورنو كاراباخ اتهامات باكو.

وقالت وزارة الدفاع في آرتساخ في بيان صحفي إن قوات الدفاع تلتزم بوقف إطلاق النار. وأضافت في بيان من عاصمة الاقليم خانكندي إن الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار وإصابة جنديين من أذربيجان "زائفة ولا تتوافق مع الحقائق".