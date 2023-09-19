يُقيم مركز إبداع بيت السحيمي في الثامنة مساء بعد غد الخميس، حفلاً غنائيًا، للمطرب مُحيي صلاح وفرقته الموسيقية، وذلك في إطار برنامج العروض الفنية لمراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

يُغني محيي صلاح مجموعة من أجمل الأعمال لكبار الملحنين المصريين منهم، سيد درويش، محمد عبدالوهاب، رياض السنباطي، محمد الموجي، وكمال الطويل.

ويتضمن برنامج الحفل أغنيات "يا حلو صبح، طاير يا هوا، على رمش عيونها، والحلوة داير شباكها"، وغيرها من الأعمال الغنائية التي تُحاكي وتظهر هوية الغناء المصري.

يذكر أن محيي صلاح صوليست بفرقة الموسيقى العربية للتراث بدار الأوبرا، شارك في عددا من المهرجانات الموسيقية والغنائية الدولية، منها مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، ومهرجان القلعة، وقرطاج بتونس، والمالوف بالجزائر، كما شارك في إحياء حفلات وزارة الشباب والرياضة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.