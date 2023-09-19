تقديم خدمات طبية لـ290 مواطنا بقافلتين في دمنهور وكفر الدوار بالبحيرة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، جهود المحافظة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية؛ لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على جميع الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وذكرت بلبع في بيان لها اليوم، أن وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، نظمت قافلة سكانية بمركز شباب قرية زاوية غزال بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، تم خلالها الكشف على 123 حالة بمختلف التخصصات: نساء وتوليد - أمراض الكلى - الأمراض السرطانية - الضغط والسكر.

كما تم تقديم خدمات بيطرية، حيث تم تجريع 300 أغنام ضد الطفيليات الداخلية وتم رش 100 رأس أبقار وجاموس، بالإضافة إلى توزيع 70 أسطوانة غاز بسعر المستودع على أهالي القرية.

من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع مؤسسه راعي مصر بقريتي البرج وأباظه القبلية بدفشو بمركز كفر الدوار، تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ170 حالة (80 باطنة - 15 أطفال- 15 عظام - 20 جلدية - 40 أسنان).