الأمم المتحدة تدين القمع في إيران في ذكرى وفاة مهسا أميني

أدانت الأمم المتحدة ممارسات قوات الأمن الإيرانية في الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني، الشابة الكردية التي أثارت وفاتها أسوأ احتجاجات تشهدها إيران في عقود في خريف 2022 .

وقال بيان للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء "في الشهر الماضي، اعتقلت السلطات عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، فيما بدا كجهود منسقة لقمع الاحتجاجات لإحياء ذكرى مظاهرات العام الماضي بسبب وفاة مهسا أميني".

وأضاف البيان أن السلطات لم تقم حتى الآن بإجراء تحقيق مستقل ونزيه وشفاف في وفاة أميني.

وقد أحيا الإيرانيون يوم السبت الماضي الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني.

وكانت شرطة الأخلاق قد اعتقلت أميني (22 عاما) بزعم عدم ارتداء غطاء الرأس بشكل لائق. وما حدث بعد ذلك لا يزال غير واضح، إلا أن الشابة أصيب بغيوبة وتوفيت بالمستشفى في وقت لاحق.

وتدفق الآلاف لحضور جنازة أميني ثم بدأت احتجاجات بسبب وفاتها في المناطق الكردية امتدت بعد ذلك إلى كل أنحاء إيران.