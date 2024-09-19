3 شهداء خلال حصار الاحتلال منزلا في قباطية جنوب جنين

استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، ظهر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية في وقت سابق من اليوم، وحاصرت منزلا في البلدة، وقصفته بالقذائف، قبل أن تعتلي سطحه، وتسحب جثامين الشهداء الثلاثة، وإخراجهم من المنزل المحاصر، وفق ما أظهره مقطع فيديو.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة، بعد اكتشاف قوات خاصة بالقرب من مدرسة عزت أبو الرب، حيث أطلقت النار وصواريخ «الانيرجا» تجاه المنزل المحاصر.

وذكر شهود عيان، أن طواقم الإسعاف نقلت إصابة لشاب بالكتف من محيط المدارس، بالقرب من المنزل المحاصر.

وأفادت مراسلة «وفا»، بأن حالة من الهلع الشديد في صفوف طلبة مدرستي أبو الرب وقباطية، بسبب إطلاق الرصاص الكثيف، ومحاصرتهم في المنطقة المستهدفة.

وأضافت، أن جنود الاحتلال منعوا طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المنزل المحاصر، واعتلوا سطح أحد المنازل، وأجروا عمليات تفتيش، ثم فجروا قنبلة في المكان. كما أطلقوا الغاز السام المسيل للدموع تجاه عدد من الصحفيين المتواجدين للتغطية.