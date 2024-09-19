حماس: لا نعول على زيارة بلينكن والتوصل لاتفاق يقتضي ضغطا أمريكيا جادا على نتنياهو

قال عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران، إن الحركة لا تعول على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى المنطقة، مشيرًا إلى أن «التوصل لاتفاق يقتضي ضغطاً أمريكيا جادا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضاف في تصريحات، نقلتها القناة الرسمية للحركة عبر تطبيق «تليجرام»، صباح الخميس: «الموقف الذي يؤكد أن نتنياهو هو من يعطل الاتفاق، بأنه لم يعطِ موافقة واضحة حول نقاط الاتفاق».

ونوه بأن «رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي شروطًا تعجيزية عمدًا؛ لتخريب أي فرصة للتوصل إلى اتفاق».

وأشار إلى أن «قضية الأسرى بالغة الأهمية، وهي إكرام للشعب الفلسطيني بنضاله ضد المحتل»، مؤكدًا أن «عقد صفقة تبادل مع الاحتلال وحق الأسرى الفلسطينيين في رقبة المقاومة».

وحذر من أن «الاحتلال خطر على العرب وعلى كل المنطقة»، مضيفًا: «نواجه هذا الخطر في الضفة وغزة، ولا يمكن أن تهدأ المنطقة إلا بتوقف العدوان على غزة».

وثمن دور المقاومة اللبنانية في إسناد المقاومة في غزة، داعيًا إلى «اتخاذ موقف عربي صارم في مواجهة اعتداء الاحتلال على السيادة اللبنانية».