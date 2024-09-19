محافظ البحيرة تفتتح 3 مشروعات في قطاع الصرف الصحي لتخدم 175 ألف نسمة

تفتتح الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الخميس، عددًا من المشروعات التنموية الخدمية الهامة في قطاع الصرف الصحي بعدة مناطق بنطاق المحافظة ومنها مشروع صرف صحي حي الزهور (محطة 6) بمركز رشيد، ويعد المشروع واحدًا من المشروعات الكبرى التي تخدم المنطقة، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 1.25 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 25 مليون جنيه.

ويتكون المشروع من محطة رفع وخط طرد بطول 5 كيلو، وشبكة انحدار بطول 1.5 كيلو، حيث تم الانتهاء من أعمال تسليم محطة الرفع وخط الطرد، وجرى نهو شبكة الانحدار وجار تسليم المشروع بشكل كامل؛ ليخدم حوالي 2500 نسمة من سكان حي الزهور برشيد.

ومشروع صرف صحي قرية الجدية بمركز رشيد، الذي يهدف المشروع إلى تحسين خدمات الصرف الصحي بقرية الجدية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 3.5 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 700 مليون جنيه.

ويشتمل المشروع على محطة رفع وخط طرد بطول 6 كيلو، وشبكة انحدار بطول 9 كيلو، حيث تم تسليم محطة الرفع وخط الطرد وجزء من الشبكات بطول 4 كيلو، وجار استكمال باقي الشبكات؛ لتغطية احتياجات القرية ،ويخدم المشروع 21.000 نسمة من سكان قرية الجدية.

بالإضافه إلى توسعات مشروع صرف صحي إدكو، يعد هذا المشروع من أهم التوسعات التي تشهدها مدينة إدكو وقرى بلاج و6 أكتوبر، وتقدر الطاقة الاستيعابية الحالية للمحطة بـ40 ألف متر مكعب يوميًا، حيث تم توسعة المحطة من 20 ألف متر مكعب إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا، وبلغت تكلفة المشروع 600 مليون جنيه.

ويغطي المشروع مساحة فدان واحد، ويتكون من محطتي رفع، إحداهما رئيسية، وخطوط طرد بطول 606 كيلو، وشبكات انحدار بطول 73 كيلو.

وتم الانتهاء من تسليم محطة المعالجة ومحطتي الرفع وخطوط الطرد، بالإضافة إلى تسليم حوالي 63 كيلو من شبكات الانحدار، وجار استكمال أعمال التسليم تباعًا، ويخدم المشروع 150 ألف نسمة من سكان مدينة إدكو وقرى بلاج و6 أكتوبر.

وتأتي هذه الافتتاحات في إطار حرص محافظة البحيرة على تلبية احتياجات المواطنين من خدمات الصرف الصحي، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة، بما يسهم في توفير بيئة صحية نظيفة لجميع أبناء المحافظة.