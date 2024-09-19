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خفض الفائدة الرئيسية في هونج كونج لأول مرة منذ 2019

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
هونج كونج (د ب أ)
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 10:16 ص | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 10:16 ص

قرر بنك إتش.إس.بي.سي خفض سعر الفائدة الرئيسية في هونج كونج بمقدار 25 نقطة أساس إلى 625ر5% اعتبارا من 20 سبتمبر الحالي.

وقال البنك في بيان اليوم الخميس إنه خفض سعر الفائدة على ودائع دولار هونج كونج بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي الوقت نفسه أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى قرار بنك الصين (هونج كونج) خفض سعر فائدته الأساسية في الجزيرة التابعة سياسيا للصين من 875ر5% إلى 625ر5% اعتبارا من 23 سبتمبر الحالي.

جاء خفض الفائدة في هونج كونج لأول مرة منذ 4 سنوات لتعزيز الاقتصاد وفي أعقاب قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أمس خفض سعر الفائدة الرئيسية الأمريكية بمقدار نصف نقطة أساس.


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