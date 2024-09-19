الاحتلال يقتحم قباطية جنوب جنين ويحاصر منزلا

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة قباطية جنوب جنين، وحاصرت منزلا، وهناك أنباء عن شهداء.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، بعد اكتشاف قوات خاصة بالقرب من مدرسة عزت أبو الرب، وحاصرت منزلا.

وأضافت، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار وصواريخ «الانيرجا» تجاه المنزل المحاصر، فيما يستمر بدفع تعزيزات عسكرية باتجاه البلدة.

وذكر شهود عيان، أن طواقم الإسعاف نقلت إصابة لشاب بالكتف من محيط المدارس، بالقرب من المنزل المحاصر.

وأفادت مراسلة وكالة «وفا» بأن حالة من الهلع الشديد في صفوف طلبة مدرستي أبو الرب وقباطية، بسبب إطلاق الرصاص الكثيف، ومحاصرتهم في المنطقة المستهدفة.

وأضافت أن الاحتلال منع طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المنزل المحاصر.



