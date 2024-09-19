وزير البترول يبحث مع شركة إكسون موبيل خططها الاستثمارية في مصر

عقد كريم بدوي، وزير البترول، جلسة مباحثات ثنائية مع جون أرديل، نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية للاستكشاف، لبحث أنشطة الشركة في مصر وخططها التوسعية، في ظل رغبة الشركة في العمل بعدد من مناطق الامتياز الجديدة، وسعيها لتحقيق نجاحات في مجال البحث والاستكشاف، على غرار ما تم تحقيقه في مجال النقل والتوزيع للمنتجات البترولية، بحسب بيان الوزارة اليوم.

وذكر البيان، أنه لال اللقاء الذي جاء على هامش مشاركة الوزير في مؤتمر جازتك بأمريكا، استعرض حزمة الحوافز الجديدة التي تم إطلاقها بهدف تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب توافر مجموعة من الفرص الاستثمارية الإضافية في مجالات البحث والاستكشاف، وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

ومن جانبه استعرض نائب رئيس الشركة تقدم الأعمال في برنامج البحث السيزمي الذي تجريه الشركة في مناطق امتيازها في مصر على مساحة حوالي 10 آلاف كيلومتر مربع، مؤكدا اعتزام الشركة وضع برامج حفر مكثفة بهدف الإسراع بتنمية أي اكتشافات يتم تحقيقها باستخدام تكنولوجيات جديدة.

كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مناطق امتياز الشركة بالبحر المتوسط بمنطقة شمال مراقيا البحرية، وكايرو البحرية، ومصري البحرية.