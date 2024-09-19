الزمالك بالزي الأزرق في مواجهة الشرطة الكيني بالكونفدرالية

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والشرطة الكيني، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غداً الجمعة، عن ارتداء أبناء ميت عقبة للقميص الأزرق الفاتح "اللبني" والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الوردي.

وفي نفس الوقت سيرتدي فريق الشرطة الكيني زيه باللون الأصفر الكامل "القميص الأصفر والشورت الأصفر"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون البرتقالي.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري وعبد الله حسين إداري الفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، بجانب مسؤولي نادي الشرطة الكيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء غداً الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.

كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.