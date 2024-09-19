 كييف: الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط صاروخا و42 طائرة مسيرة روسية خلال الليل - بوابة الشروق
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كييف: الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط صاروخا و42 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف - (د ب أ)
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 11:28 ص | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 11:28 ص

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت صاروخا و42 طائرة مسيرة روسية خلال الليل.
وقال البيان، إنه في ليلة 19 سبتمبر 2024، رصدت الرادارات الأوكرانية ما مجموعه 46 هدفا جويا في المجال الجوي الأوكراني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).
وأضاف البيان: "استهدف طيران العدو منطقة خاركيف باستخدام 3 صواريخ من طراز إس-300 وإس - 400 تم إطلاقها من منطقة بيلجورود، وصاروخ جوي موجه من طراز كيه إتش - 59/69 تم إطلاقه من الجزء المحتل من منطقة زابوريجيا، بالإضافة إلى 42 طائرة مسيرة من طراز شاهد (تم إطلاقها من منطقتي بريمورسك-أختارسك وكورسك)".
وقال البيان، إنه تم إسقاط ما مجموعه 42 طائرة مسيرة هجومية وصاروخ موجه.
وأضاف البيان، أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق دنيبروبتروفسك، وكييف، وفينيتسا، وزيتومير، وريفني، وتشيركاسي، وكيروفوهراد، وميكولايف، وخيرسون.
ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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