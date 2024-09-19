القناة 12 الإسرائيلية: الكابينيت يعطي الضوء الأخضر لنتنياهو وجالانت لاتخاذ خطوات ضد حزب الله

أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن حكومة إسرائيل الأمنية المصغرة (الكابينيت) قررت السماح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالانت باتخاذ خطوات ضد "حزب الله" في لبنان.



وحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن الكابينيت وافق مساء الأربعاء على اتخاذ نتنياهو وغالانت الخطوات ضد "حزب الله"، بما فيها تلك التي قد تؤدي إلى حرب واسعة النطاق في لبنان.



وحدد الكابينيت أن عودة السكان إلى شمال إسرائيل تمثل أحد أهداف الحرب، وسيكون نتنياهو وغالانت مخولين "باتخاذ الخطوات الدفاعية والهجومية ضد "حزب الله" من أجل تحقيق هدف الحرب".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان وزير الفاع الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن إسرائيل "في بداية مرحلة جديدة من الحرب" في المنقطة.

بدوره، زار رئيس هيئة الأركان للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي القيادة العسكرية الشمالية، مؤكدا أن الجيش على استعداد "للقيام بأي شيء مطلوب لتهيئة الظروف لعودة السكان إلى منازلهم".