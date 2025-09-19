مرسى مطروح تغلق شواطئ الأبيض وأم الرخم وعجيبة وتحذر المصطافين من السباحة بسبب ارتفاع الأمواج

أعلنت مدينة مرسى مطروح عن غلق الشواطئ المفتوحة "الأبيض، أم الرخم، عجيبة" اليوم الجمعة، نتيجة عدم استقرار حالة البحر وارتفاع الأمواج، داعية الجميع إلى عدم النزول للسباحة حفاظًا على سلامة رواد الشواطئ.

ووجه اللواء محمد صحصاح، رئيس مدينة مرسى مطروح، مسؤولي الشواطئ بالمتابعة المستمرة ومنع السباحة في هذه الشواطئ، مشيرًا إلى إمكانية السباحة بأمان في الشواطئ المجهزة التي تتوافر فيها كافة الخدمات، وتشمل: روميل، البنست، النخيل، بحيرة كليوباترا، الليدو، مطروح العام، والغرام.

وأضاف أن المزارات السياحية في كليوباترا والغرام مخصصة للزيارات والتصوير فقط، وليست للسباحة، مشددًا على الالتزام بتعليمات المدينة التي تتابع الحالة العامة يوميًا وتصدر التحذيرات لضمان سلامة المصطافين والزائرين.

وأكد رئيس المدينة على ضرورة تنبيه رواد الشواطئ بعدم النزول للبحر والالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ، مشيرًا إلى أن المجلس غير مسؤول عن أي نزول للبحر في الشواطئ المفتوحة التي لا تتوافر فيها خدمات أو مراقبة.

وأوضح قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة أنه يتم متابعة حالة البحر يوميًا من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات خبراء الأرصاد الجوية، مع تنفيذ حملات توعية على الصفحة الرسمية للمجلس وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، لضمان سلامة المصطافين ورواد الشواطئ.