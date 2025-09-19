محمد مصطفى: لوكسمبورج تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين الاثنين المقبل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الجمعة، إن نظيره اللوكسمبورجي لوك فريدن أبلغه بعزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين، المقرر عقده الاثنين المقبل.



جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.



وقال البيان: "تلقى رئيس الوزراء مصطفى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لوكسمبورج، الجمعة، أكد خلاله نية بلاده الإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين خلال أعمال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين الاثنين المقبل".



وعبر فريدن عن "أسفه لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة وعدوان إسرائيلي مستمر سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة"، وفق البيان ذاته.



وجدد رئيس وزراء لوكسمبورج موقف بلاده الداعم لجهود دولة فلسطين لإحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.



بدوره، أشاد مصطفى بموقف لوكسمبورج وتوجهها للاعتراف بدولة فلسطين ودعم مؤسساتها على كافة الأصعدة من ناحية، ودعمها للتحركات والجهود الدولية الساعية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من ناحية أخرى.



ومؤخرا، أعلنت عدة دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.



ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.



وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و174 شهيدا و166 ألفا و71 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 440 فلسطينيا بينهم 148 طفلا.



وبموازاة الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل 1042 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 10 آلاف و160 آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، حسب معطيات فلسطينية.