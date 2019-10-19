إدانة شقيق رئيس هندوراس بالإتجار في المخدرات في نيويورك

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أدانت هينة محلفين أمريكية في مدينة نيويورك يوم الجمعة شقيق رئيس هندوراس في قضية تهريب كوكايين.

وأفادت وثائق المحكمة بأنه تمت إدانة خوان أنطونيو "توني" هيرنانديز في أربعة اتهامات بتهريب مخدرات وتهم متعلقة بالأسلحة ويمكن أن يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

ومن المقرر النطق بالحكم يوم 17 يناير المقبل.

وقال ممثلو الادعاء إنه كان يدير عملية من عام 2004 وحتى عام 2016 كانت تعتمد على "تجارة المخدرات المدعومة من الدولة"، بمساعدة شقيقه، رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز.

واعتقل توني هيرنانديز في نوفمبر في ميامي ووجهت إليه اتهامات بالتآمر لاستيراد أطنان من الكوكايين إلى داخل الولايات المتحدة، فضلا عن جرائم أسلحة والكذب على إدارة مكافحة المخدرات.

وقال شهود خلال المحاكمة إن قطب تجارة المخدرات المكسيكي المدان خواكين "ال تشابو" جوزمان، دفع لتوني هيرنانديز مليون دولار لدعم الحملة الانتخابية لشقيقه الرئيس.

وذكر ممثلو الادعاء أكثر من مرة اسم الرئيس هيرنانديز ووصفوه بأنه "شريك في التآمر" خلال المحاكمة التي استمرت أكثر من أسبوعين، إلا أنهم لم يوجهوا إليه اتهامات.

وقال الرئيس هيرنانديز على تويتر إنه تلقى نبأ إدانة شقيقه "بحزن بالغ".

وتساءل الرئيس في تغريدة "ماذا يمكن أن يقال بشأن إدانة قائمة على شهادة قتلة اعترفوا بجرائمهم".