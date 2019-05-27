رئيس الزمالك: لن نواجه الترجي في قطر «يا أهلا بالمشاكل مع الكاف»

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أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رفضه التام لإقامة مباراة الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي بدولة قطر.

وقال مرتضى عبر قناة الحدث اليوم "إنه قرار غير قابل للنقاش، لن نلعب في قطر، ليس قرار الدولة بل مجلس إدارة نادي الزمالك بعد اجتماعه الأخير".

وشدد "إذا انطبقت السماء على الأرض لن يذهب الفريق إلى قطر، وأهلا بالمشاكل إذا أراد الكاف افتعال مشكلة جديد".

وأشار "مستعد لمواجهة الترجي في تونس أو الجزائر أو المغرب، ولن أذهب إلى قطر التي تحرض ضد بلدي ورئيسي من أجل صفيحة أو كأس".

وكرر رئيس نادي الزمالك "لن ألعب في قطر إذا كلفني الأمر الهبوط للدرجة الثالثة".

وواصل بلهجة غاضبة "سيكون هناك رد فعل لا يتوقعه الكاف، الزمالك ليس ناديا صغيرا، يكفي مصيبة إعادة لقاء جينيراسيون".

ووجه مرتضى رسالة لهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو اللجنة التنفيذية باتحاد الكرة الإفريقي بقوله "أين أنت في أزمة الزمالك والفريق السنغالي؟ ليس لنا ذنبا في رحيلك عن اتحاد الكرة".