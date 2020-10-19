أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار الإسكندرية وجنوب سيناء، أن الطوابي الأثرية بالإسكندرية وعددها 21 طابية، تعد كنوزًا تنتظر الترميم والتطوير ووضعها على خارطة السياحة بالإسكندرية ومنها الطابية الحمراء، وتقع بمنطقة الكيلو 25 طريق الإسكندرية رشيد على تل يعرف باسم التل الأحمر أو الكوم الأحمر.

وتابع: "وتعد آخر حدود محافظة الإسكندرية، وأول حدود محافظة البحيرة وترجع إلى عصر محمد على باشا ، بنيت من الحجر، وتتكون من مستويين ولم يتبقِ الكثير من أسوارها الخارجية، حيث ردمت من ناحية وتهدمت من ناحية أخرى، كما اندثر المدخل الرئيسي".

وأضاف "ريحان"، في تصريحات صحفية لـ"الشروق": "أما طابية كوسا باشا تقع بمنطقة أبى قير على تل رملي متحجر، وقد تأثرت الطابية نتيجة موقعها بالعوامل الجوية لوقوعها على ساحل البحر المتوسط، حيث ازدياد النحر وتساقط الأحجار".

واستطرد: "كما تأثرت بالزحف العمراني حول المنطقة، وإنه نتيجة لذلك فقدت الطابية أسوارها الخارجية من الجهات الشمالية والجنوبية والغربية، ولم يتبقِ إلا أجزاء بالناحية الشرقية".

وأوضح أن الطابية تضم أربعة مدافع ضخمة طراز أرمسترونج على قواعد حديدية، وتتجه فوهاتها ناحية البحر وتحتمي هذه المدافع وراء استحكامات حجرية مرتفعة، وترتكز فوهة كل ماسورة مدفع على كتلة من الجرانيت الوردي.

ويرجع تاريخ المدافع إلى عصر الخديوى إسماعيل الذي أحضرها من إنجلترا بين عامي 1869 – 1873م ضمن حوالي 200 مدفع من الطراز نفسه، ووزعها على حصون الإسكندرية.

ونوه الدكتور ريحان إلى طابية باب رشيد "طابية محمد علي" تقع بحي وسط الإسكندرية عند التقاء شارع السلطان حسين بشارع فؤاد، وشارع باتريس لومومبا بالقرب من سور الإسكندرية الإسلامي.

وأضاف: "وكذلك طابية النحاسين بمنطقة الشلالات، وتطل على شارع صلاح مصطفى "السلطان حسين سابقًا".

وأشار إلى أن كل هذه الطوابي تحتاج إلى مشروع ترميم خاصة الأسوار الخارجية والمباني الداخلية، وترميم المدافع وإعادة تشغيها وتطويرها بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار، ووضعها على خارطة السياحة بالإسكندرية وتحويلها إلى متاحف للمقتنيات الحربية الخاصة بأسرة محمد على والمقتنيات الحربية من المخازن المتحفية ومن متاحف مصر كافة.

وذكر أن عدد الطوبى 21 طابية وهى طابية العجمى البحرية وطابية العجمى القبلية، وطابية الدخيلة، وطابية المكس، وطابية العرب، وطابية الناموس، وطابية اليسري، وطابية الملاحة، وطابية الصالح، وطابية الفنار، وطابية قايتباي، وطابية الرمل، وطابية المعمورة، وطابية السبع، وطابية البرج، وطابية الرمل بأبى قير، وطابية برج رقم 1، وطابية برج رقم 2، وطابية برج رقم 3، وطابية برج رقم 4، وطابية كوسا باشا في خليج أبوقير شرق المحافظة، وتقلص إلى 4 طوابي فقط نتيجة إهمالها.

في السياق ذاته قال مدير عام آثار الإسكندرية و الساحل الشمالى الأثرى محمد متولى في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إنه لا يوجد مشروع تطوير للطوابي في الوقت الحالي لعدم توافر الاعتمادات المالية.