طائرة الزمالك تهزم بتروجت في كأس السوبر

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره بتروجت بنتيجة 3 – 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن أولى منافسات بطولة كأس السوبر المحلي.

وجاءت المباراة قوية بين الفريقين، حيث نجح بتروجت في حسم الشوط الأول لصالحه، قبل أن يعود الزمالك بقوة ويفرض سيطرته على مجريات اللقاء، محققًا الفوز في الأشواط الثلاثة التالية.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

الشوط الأول: 25 – 20 لصالح بتروجت

الشوط الثاني: 25 – 23 لصالح الزمالك

الشوط الثالث: 26 – 24 لصالح الزمالك

الشوط الرابع: 25 – 16 لصالح الزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري غدًا السبت، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، في ثاني مواجهاته ببطولة كأس السوبر المحلي.