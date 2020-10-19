الصحة الهندية: احتواء فيروس كورونا بفاعلية ومعدل إيجابيته أقل من 8%

ذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن معدل الإيجابية التراكمية للاختبارات الطبية لفيروس "كورونا" في البلاد ظل عند 7.94% لمدة أربعة أيام وفي انخفاض مستمر.

وأوضحت الوزراة - في بيان أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الاثنين - أن هذا المعدل يوضح احتواء معدل انتشار العدوى بفاعلية، كما تم الوصول إليه عن طريق مستوى عال من الاختبارات الطبية الشاملة التي جرت في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت إلى أن الأدلة كشفت أن إجراء اختبارات طبية بأعداد أكبر مبنية على أساس مستدام ساعد على خفض معدل الإيجابية، كما أوضح الانخفاض في معدل الإيجابية التراكمية أنه يتم احتواء معدل انتشار العدوى بفاعلية.

ولفتت إلى أن إجراء اختبارات طبية على نطاق واسع يؤدي إلى تحديد مبكر للحالات الإيجابية، ويدفع إلى تتبع سريع من خلال مراقبة وتعقب فعال، وتقديم العلاج اللازم في الوقت المناسب بالمنازل والمرافق والمستشفيات للحالات الحرجة، حيث أن هذه الإجراءات تؤدي إلى خفض معدل الوفيات.

ونوهت بأن متوسط معدل الإيجابية للفيروس يوميًا للأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري بلغ 6.13%، لافتة إلى أن الهند سجلت انخفاضًا ثابتًا في الحالات النشطة.

وكان إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد قد وصلت إلى 7 ملايين و550 ألفًا و273 شخصًا، وذلك بعد تسجيل 55 ألفًا و772 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.