 وكيل وزارة الخارجية الباكستانية ومبعوث الأمم المتحدة يناقشان عملية السلام الأفغانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكيل وزارة الخارجية الباكستانية ومبعوث الأمم المتحدة يناقشان عملية السلام الأفغانية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 4:46 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 4:46 م

بحث وكيل وزارة الخارجية الباكستانية سهيل محمود، اليوم الاثنين، مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز، عملية السلام الأفغانية.

وأكد سهيل محمود - وفق ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - دعم باكستان لعملية السلام الأفغانية، معربا عن التزام بلاده بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية.

كما أشار الدبلوماسي الباكستاني إلى ضرورة أن يظل المجتمع الدولي مشاركا اقتصاديا لإعادة البناء والتنمية.

وكانت ليونز قد وصلت إلى إسلام آباد يوم أمس الأحد للقاء عدد من كبار المسؤولين في باكستان لمناقشة التنمية في أفغانستان والتعاون الإقليمي.

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