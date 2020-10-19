«نادي سينما المرأة» بالهناجر مساء اليوم

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تستضيف سينما الهناجر بأرض الأوبرا التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء اليوم الاثنين نادي سينما المرأة، والذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ويعرض فيلم "عزف منفرد" إخراج ياسين العصامي، والفيلم الروائي القصير "حقيقة واحدة" إخراج آية العدل، ويعقب العروض ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، ويشارك فيها الناقد إسلام أحمد علي لمناقشة الأفلام مع الصناع والجمهور.

ويهدف نادي سينما المرأة إلى عرض الأفلام التي تناقش وتعالج قضايا المرأة وإقامة ندوات على هامش العروض تستضيف كبار السينمائيين والنقاد.