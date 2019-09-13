المجر تنتخب رئيسًا للمحكمة الدستورية مثيرا للجدل

انتخب النواب المجريون، اليوم الاثنين، أندراس فارجا الذي يُنظر إليه على أنه موالٍ بقوة لرئيس الوزراء فيكتور أوربان، رئيساً جديداً للمحكمة الدستورية.

وتم انتخاب فارجا، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في بداية عام 2021، من قبل النواب على الرغم من أن المجلس الوطني للقضاة رفض بأغلبية ساحقة ترشيحه لهذا المنصب الرفيع في وقت سابق من الشهر الجاري ، بسبب مخاوف بشأن تأثير ذلك على استقلال المحكمة الدستورية.

وعمل فارجا على مدار السنوات التسع الماضية كنائب للمدعي العام المجري بيتر بولت، الذي أثار انتقادات في أوساط عديدة، حتى في الاتحاد الأوروبي، لتجاهله الدعوات إلى إجراء تحقيق في الفساد بين السياسيين ورجال الأعمال من الدائرة المحيطة بأوربان.

واشتبك أوربان مراراً وتكراراً مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطوات تقوض الديمقراطية في المجر. وفي الشهر الماضي، أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرا انتقدت فيه المجر، وبصفة خاصة سيادة القانون ونظام العدالة المتبع.