 التضامن تنقذ مسنا مريض بكورونا يفترش الشارع بطنطا - بوابة الشروق
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التضامن تنقذ مسنا مريض بكورونا يفترش الشارع بطنطا

التضامن تنقذ مسنا مريض بكورونا يفترش الشارع بطنطا
التضامن تنقذ مسنا مريض بكورونا يفترش الشارع بطنطا
علاء شبل
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 2:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 2:41 ص

تمكن فريق التدخل السريع، التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، مساء اليوم الأحد، من إنقاذ مسن بلا مأوى بأحد شوارع مدينة طنطا، وإدخاله مستشفى المنشاوىي

وتلقى الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخّل السريع ورئيس للجنة مواطن بلا مأوى الرئاسيهدة بالغربية، ورضا شاهين عضو فريق التدخّل السريع ومأمور الضبطية القضائية، وذلك بناء على بلاغ من حاتم جاد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة عن وجود مسن بشارع البحر يفترش الرصيف أمام السنترال.

وعلى الفور، تم التحرك وإدخال المريض مستشفى المنشاوي، وتم التواصل مع الدكتور عبد الناصر وكيل وزارة الصحة، وتم عمل كافة الفحوصات والإشاعات والتحاليل الفورية له، وتبين أنه مصاب بكورونا، وتم إجراء الإسعافات له وحجزه بالعناية.

كما تم التعرف على اسم الحالة عن طريق وشم على يده؛ لمحاولة أن يتعرف أحد عليه، والاسم هو السيد حامد الشامي.

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