فازت جامعة القاهرة في الدورة الثانية لـ "جائزة مصر للتميز الحكومي" بـ 3 جوائز؛ الأولى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالمركز الثاني في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة "فئة الكليات"، والثانية لكلية الهندسة بالمركز الثالث في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة "فئة الكليات" على مستوى الجمهورية التي تقدم لها 454 مؤسسة، فضلا عن فوز السيد بهاء سمير نوفل من كلية الآثار جامعة القاهرة بالمركز الأول في جائزة الموظف المثالي على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة -في تصريح اليوم الثلاثاء- إن الجامعة شهدت خلال السنوات الأربع الأخيرة تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية، بما يدعم مشاركتها ومشاركة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين في شتى المسابقات ويرفع قدراتهم التنافسية، ويساهم في تطور الدولة المصرية وسعيها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الخشت إلى المعدلات المرتفعة التي حققتها الجامعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها وفقًا للتقرير السنوي 2020 الصادر من مجلس الوزراء حول منظومة الشكاوى الحكومية، الذي تمت الإشادة فيه بتعامل الجامعة مع شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تعمل طوال الوقت على إيجاد حلول جذرية لأي من المشكلات التي ترد إليها لضمان عدم تكرارها مستقبلًا تأكيدًا على سياسة الجامعة في التعامل بجدية مع كافة الشكاوى الواردة إليها.

وكانت جامعة القاهرة قد فازت في الدورة الأولى بجائزتين لأفضل كلية من 3 جوائز على مستوى كليات مصر من كل التخصصات وذلك بحصول كلية الصيدلة على المركز الأول وحصول كلية الطب على المركز الثاني.

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي هي جائزة وطنية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال تحقيق خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتعزيز التنافس الإيجابي الفعّال والبنّاء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة مما ينعكس أثره على المواطن للارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.