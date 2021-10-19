محافظ الإسكندرية يشهد احتفال مدينة الثغر بذكرى المولد النبوي الشريف

شهد محافظ الاسكندرية، اللواء محمد الشريف مساء اليوم، احتفالات محافظة الإسكندرية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور 150 طفلا من ذوي الهمم ودور الأيتام والأمهات المسنين.

وأشار الشريف إلى أن ذكرى المولد النبوى مناسبة طيبة عطرة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، مما يعطي لنا الكثير من الدروس أهمها؛ مواجهة الصعاب بعمل دؤوب لا ينقطع مهما كانت التحديات، أسوة بنبي الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأضاف المحافظ علينا الإقتداء بسنة نبينا محمد، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة في إرساء قيم الحق والعدل، والسلام ، والأمن والاستقرار للبشرية، مطالبا ببذل أقصي جهد لتحقيق نقلة نوعية في أداء دولتنا وتوفير أسباب القوة والتقدم لها على المستويات والأصعدة كافة، كما فعل ذلك نبي الأمة حيث قاد أنجح منظومة ممثلة في إقامة دولة إسلامية قوية.

تضمن الاحتفال فقرات إنشاد ديني بمناسبة الذكرى العطرة ، وتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال من ذوي الهمم والأمهات المسنين.